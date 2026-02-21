Precedenti Milan Parma, caccia al record: Allegri vede la storia a San Siro

Precedenti Milan Parma, i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri tornano in campo a San Siro per blindare il piazzamento Champions

Il pareggio interno contro il Como ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente milanista, rendendo la sfida di domenica alle ore 18:00 contro il Parma un appuntamento da non fallire. Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri — allenatore livornese noto per il suo grande pragmatismo e la capacità di gestire i momenti di massima pressione — sa bene che il margine di errore si è ridotto drasticamente. Vincere davanti ai propri tifosi è fondamentale per blindare la zona Europa, specialmente considerando che i nerazzurri hanno appena allungato in classifica portandosi a +10 (seppur con una gara in più) grazie al successo per 2-0 ottenuto al Via del Mare contro il Lecce.

La statistica sorride al “Diavolo”

Analizzando i dati storici, i numeri sono dalla parte del club di via Aldo Rossi. Come evidenziato dalle statistiche riportate da Opta, il bilancio recente sorride ai padroni di casa: il club meneghino ha infatti trionfato in otto delle ultime dieci sfide casalinghe contro gli emiliani, mantenendo una media realizzativa impressionante di 2.7 reti a partita. Tuttavia, i ducali restano un avversario insidioso, avendo trovato la via del gol in tutte le ultime otto trasferte milanesi. Sarà compito di Massimiliano Allegri, stratega della panchina esperto nel leggere i momenti della gara, organizzare una difesa capace di interrompere questa striscia realizzativa degli ospiti.

Nel mirino un primato storico

C’è però un traguardo leggendario che spinge il gruppo verso l’impresa. Attualmente la squadra è imbattuta da 24 turni consecutivi, frutto di 15 vittorie e 9 pareggi. Evitando la sconfitta domenica pomeriggio, i ragazzi di Massimiliano Allegri raggiungerebbero quota 25 match senza K.O. in un singolo campionato. Secondo quanto sottolineato da Opta, un simile filotto non si verificava dalla stagione 1991/92, quando il Milan degli “Invincibili” chiuse il torneo imbattuto dopo 34 giornate. Un motivo in più per superare l’impasse dell’ultimo turno e riprendere la marcia trionfale verso la qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie.