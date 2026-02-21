Connect with us

News

Milan Parma, tre big rossoneri a rischio: la gestione di Allegri tra campo e classifica

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Allegri

Milan Parma, i rossoneri ospitano i ducali a San Siro con l’obbligo di rispondere al successo dell’Inter a Lecce, ma Allegri deve fare i conti con tre diffidati

Il Milan si prepara a scendere in campo per la ventiseiesima giornata di Serie A con una pressione supplementare sulle spalle. La vittoria per 2-0 ottenuta oggi dai “cugini” allo stadio Via del Mare contro il Lecce ha infatti portato i campioni d’Italia a quota +10 in classifica, sebbene con una gara in più disputata. Per Massimiliano Allegri, allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo per riportare solidità tattica e pragmatismo, la sfida contro il Parma non è solo una questione di punti, ma di gestione oculata delle risorse umane.

Allarme cartellini per Rabiot, Fofana e Athekame

Il tema principale a Milanello, oltre alla rincorsa sulla capolista, riguarda la lista dei diffidati. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, tre pilastri della formazione rossonera sono a un solo giallo dalla squalifica. In cima alla lista c’è Adrien Rabiot, centrocampista francese di fama mondiale e perno insostituibile della mediana per la sua capacità di inserimento e fisicità.

Insieme a lui, rischiano di saltare il prossimo impegno anche Youssouf Fofana, mediano metodista esperto nel recupero palloni, e Zachary Athekame, giovane difensore laterale svizzero che si sta imponendo per corsa e disciplina. Un’eventuale sanzione priverebbe Massimiliano Allegri di elementi cardine in un momento dove ogni errore può pesare sul distacco dalla vetta, attualmente occupata dai primi in classifica che marciano a ritmi serrati.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Fabregas Fabregas
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Fabregas torna sull’episodio di mercoledì, le condizioni di Lautaro in vista del derby

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO8 ore ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×