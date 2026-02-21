Milan Parma, tre big rossoneri a rischio: la gestione di Allegri tra campo e classifica

Milan Parma, i rossoneri ospitano i ducali a San Siro con l’obbligo di rispondere al successo dell’Inter a Lecce, ma Allegri deve fare i conti con tre diffidati

Il Milan si prepara a scendere in campo per la ventiseiesima giornata di Serie A con una pressione supplementare sulle spalle. La vittoria per 2-0 ottenuta oggi dai “cugini” allo stadio Via del Mare contro il Lecce ha infatti portato i campioni d’Italia a quota +10 in classifica, sebbene con una gara in più disputata. Per Massimiliano Allegri, allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo per riportare solidità tattica e pragmatismo, la sfida contro il Parma non è solo una questione di punti, ma di gestione oculata delle risorse umane.

Allarme cartellini per Rabiot, Fofana e Athekame

Il tema principale a Milanello, oltre alla rincorsa sulla capolista, riguarda la lista dei diffidati. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, tre pilastri della formazione rossonera sono a un solo giallo dalla squalifica. In cima alla lista c’è Adrien Rabiot, centrocampista francese di fama mondiale e perno insostituibile della mediana per la sua capacità di inserimento e fisicità.

Insieme a lui, rischiano di saltare il prossimo impegno anche Youssouf Fofana, mediano metodista esperto nel recupero palloni, e Zachary Athekame, giovane difensore laterale svizzero che si sta imponendo per corsa e disciplina. Un’eventuale sanzione priverebbe Massimiliano Allegri di elementi cardine in un momento dove ogni errore può pesare sul distacco dalla vetta, attualmente occupata dai primi in classifica che marciano a ritmi serrati.