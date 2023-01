Pioli su Tonali: «È diventato un giocatore forte e completo, sa fare tutto». Le parole del mister sul numero otto rossonero

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato di Sandro Tonali: dalla sua crescita alla sua diffida

TONALI – «Sandro sta facendo passi in avanti enormi, è diventato molto completo e forte. Sa fare tutto, sa costruire, sa interdire, va ad aggredire, sa inserirsi con intelligenza e passo. Sta diventando un grandissimo e continuerà a crescere, la sua volontà è questa. Solo tanti complimenti per lui, ma sempre alla ricerca di un qualcosa per crescere ancora di più».

DIFFIDA– «Parlo con lui tutti i giorni, ma non delle diffida, ma per preparare al meglio la partita di domani».

