Pioli fa chiarezza: «Ecco come sta Calabria, Mirante affidabile e serio»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle condizioni di Davide Calabria e Antonio Mirante

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan Hellas Verona, Stefano Pioli, tecnico del Milan, si è soffermato anche sulle condizioni di Calabria e sull’arrivo di Mirante. Le sue parole.

CALABRIA E MIRANTE – «Davide sta bene e credo che sarà disponibile per domani. Antonio ha bisogno di una settimana in più per giocare ma sono contento perché arriva un portiere affidabile e serio».

