Pioli: «Crediamo nell’impresa». Le parole del tecnico rossonero sul ribaltare il risultato nel match di ritorno di Champions

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa sul ribaltare il risultato. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Chi fa calcio sa che le partite non sono finite finchè l’arbitro non fischia, crediamo nell’impresa. L’Inter è una squadra forte e dobbiamo giocare ad alti livelli se non lo facciamo non vinciamo»

