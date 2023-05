Pioli: «E’ Juve Milan, troveremo una squadra determinata e motivata». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Sicuramente una settimana pulita non ce l’avevamo da tempo, ne abbiamo approfittato per recuperare le energie, quindi ci ha fatto bene. È Juventus Milan, troveremo una squadra determinata e motivata. È la squadra che ha guadagnato più punti in casa, ma noi dobbiamo essere motivati per cercare il quarto posto e non fare di meglio».

