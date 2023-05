Pioli: «Sanzione Juve? Il disagio non ha fatto bene alle altre formazioni». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della sanzione alla Juventus. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«La tempistica non è quella di un campionato regolare, non fa bene a nessuno togliere e mettere. Il disagio, considerando le tempistiche, non ha fatto bene alle altre formazioni».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE IN CONFERENZA STAMPA