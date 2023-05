Pioli manda un messaggio ad Origi: lo ha detto in conferenza!

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Divock Origi nella conferenza stampa alla vigilia della Sampdoria

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato così di Divock Origi.

SCELTA DI ORIGI «Quando ci è mancato Rafa per le sua caratteristiche mi è sembrato giusto far giocare lui, ma non è giusto parlare dei singoli, facciamo fatica a vincere le partite sporche»

