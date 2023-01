Pioli sul Mondiale: «Non ha fornito spunti nuovi». La riflessione dell’allenatore rossonero sul campionato mondiale

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato del Mondiali di Qatar e degli spunti che potrebbe aver dato alle squadre di club.

INSEGNAMENTI DAL MONDIALE – «Onestamente no, è stato molto deciso dai singoli. Quasi tutti i ct, per la tempistica, hanno avuto pochissimo tempo per prepararlo. Hanno fatto tutti, tranne la Spagna, una fase difensiva di attesa e poi cercare di fare al meglio la ripartenza. Dal punto di vista tecnico tattico non credo che ci sono stati spunti nuovi»

