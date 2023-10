Pioli a Milan TV: «Meritavamo un altro risultato, ecco cosa ci è mancato»

Stefano Pioli ha parlato a Milan TV dopo la sconfitta del Milan contro la Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni

Stefano Pioli a Milan TV dopo Milan Juve.

EPISODIO – «Chiaro che a livello individuale e di reparto non abbiamo lavorato bene. C’era comunque la possibilità di portare a casa un risultato positivo. Non è stata la nostra serata a livello di situazioni, non ci sono andate bene. Secondo me si poteva fare un secondo tempo cercando di essere più compatti, ma mi viene difficile trovare degli errori particolari, a parte l’episodio del rosso, o un livello di prestazione insufficiente. Per come abbiamo lavorato in 11 e sofferto in 10 avremmo meritato un altro risultato».

MIRANTE – «Sinceramente ero tranquillo. Sono dispiaciuto ovviamente per l’infortunio di Sportiello, lo terrà fuori per un po’, ma sulle capacità di Antonio non avevo dubbi. Ha risposto da portiere del Milan, da ragazzo e professionista serio».

PARTITA – «Credo che ci è mancato qualche giocatore in più dentro l’area in 11 vs 11. Anche in 10 abbiamo fatto tutto quello che era necessario, abbiamo concesso poco: due tiri da 20-25 metri e uno di quelli è finito dentro».