Pioli a MilanTv: «Meritavamo di più. È brutto pareggiare così»

Pioli ha parlato a MilanTv nel post-partita di Milan Bologna: tutte le dichiarazioni

Pioli ha parlato a MilanTv per analizzare Milan Bologna.

PAROLE – «Probabilmente avremmo meritato di più, ma questo è il calcio e dobbiamo essere consapevoli di questo, è lo sport. E’ brutto pareggiare così una partita che avevamo messo in piedi dopo aver sprecato tanto, anche a livello mentale non era facile con due rigori sbagliati, i miei ragazzi meritavano sicuramente di più».

PAREGGIO DEL BOLOGNA – «Abbiamo concesso quell’occasione a Orsolini che dovevamo evitare, in superiorità numerica sono cose che non possiamo concedere, ma questo è il calcio. Non abbiamo fatto male nel secondo tempo, meritavamo di più ma ora dobbiamo continuare a lavorare in vista del Frosinone»

SULLA SQUADRA – «Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, non è stato facile giocare con tanti ammoniti ho fatto dei cambi anche per rimanere in 11 contro 11, non siamo felici ovviamente. Con la vittoria sarebbe cambiato il nostro umore, dovevamo sfruttare un’occasione importante anche e nonostante i due rigori sbagliati».

SU LOFTUS-CHEEK – «Stiamo creando tanto, anche in termini di occasioni offensivi, Rubs lo sa bene, può fare tanti gol e sono felice per questo, deve continuare a riempire l’area come sta facendo».