Pioli esalta a Milanello: «Fin dall’inizio c’è stata l’atmosfera giusta»

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha esaltato le strutture di Milanello: il centro è il posto ideale per lavorare

Stefano Pioli ha esaltato il centro sportivo di Milanello in conferenza stampa. Le sue parole:

«Io dal primo giorno che sono entrato qua ho sentito l’aria giusta, è un posto ideale per lavorare. Il club ci sostiene ed è sempre presente, chi lavora qui cerca di mettere a disposizione degli altri il massimo per ottenere il massimo. È il posto ideale per lavorare».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA