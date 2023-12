Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana Milan. Ecco cosa ha detto su Leao

RITORNO AL GOL DI LEAO «Importantissimo per il Milan e per lui, l’ho visto bene in questi giorni, mi auguro che domani sia ai suoi standard»

