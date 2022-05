Pioli a Milan Tv: «Successo eccezionale, Derby e Lazio decisive»

Stefano Pioli ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria dello scudetto, il primo della sua carriera

Intervenuto a Milan Tv, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Abbiamo meritato questa vittoria tutti, è giusto ora festeggiare. Da tutto l’anno volevo ballare con i tifosi, poi caratterialmente sono molto emozionale, non vedevo l’ora di farlo. Abbiamo avuto il loro affetto anche prima di vincere, è stato bellissimo. Tutte le volte che parlavo con la squadra ho avuto l’impressione che potevamo vincere lo scudetto, poi le due partite svolta sono state il derby di ritorno e la Lazio. Ma a Milanello ci abbiamo sempre creduto. Ai giovani consiglio di avere tanta passione, di aggiornarsi e di credere nel proprio lavoro e nei propri giocatori. Poi i dirigenti sono eccezionali, i miei sanno di calcio. Il mio unico pensiero è sempre quello di credere di essere un buon allenatore per i miei giocatori, poi i commenti e i giudizi mi toccano fino ad un certo punto. Non mi sono mai sentito un perdente. Poi chiaro che vincere lo scudetto ed entrare nella storia del Milan mi rende felice ma quello che vorrò fare dal 4 luglio sarò quello che ho fatto finora».