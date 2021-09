Pellegatti dimentica Donnarumma: «Maignan futuro e presente del Milan»

Carlo Pellegatti ha fatto i complimenti a Mike Maignan, definendolo il presente ed il futuro del Milan. Le sue parole

Nel corso di un intervento sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan. Le sue parole sulla decisione della dirigenza rossonera.

«Ormai il portiere del Milan è considerato tra i più forti della Serie A dopo sole 3 partite. I dirigenti rossoneri a marzo mi hanno detto che non sapevano se Donnarumma avrebbe rinnovato, però mi avevano assicurato che avrebbero preso un portiere forte in caso di addio. Così è stato. Ora ci gustiamo Maignan e siamo sereni, perché pensiamo al portiere del Milan come il portiere del presente e del futuro. Non pensiamo più al passato».