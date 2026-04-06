Pavlovic a DAZN: «Abbiamo creato poche occasioni, dobbiamo essere più cattivi»

Pavlovic analizza il ko contro il Napoli: il difensore serbo riflette sulla mancanza di cinismo in attacco e sulla corsa all’obiettivo Champions.

Tra i protagonisti della serata del Maradona, nonostante la sconfitta, c’è sicuramente Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo, autore di una prova difensiva solida macchiata solo dall’episodio finale, ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare il momento del Milan dopo il sorpasso subito in classifica da parte degli azzurri.

Le dichiarazioni di Strahinja Pavlovic a DAZN

GOL SUBITO – «Tutti volevamo venire qua a prendere 3 punti e rimanere vicini all’Inter. La partita è stata lenta, non abbiamo avuto molte occasioni. Alla fine il gol l’hanno fatto loro».

PREOCCUPAZIONE CLASSIFICA – «Abbiamo perso il secondo posto ma siamo messi ancora bene per il nostro obiettivo. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, la prossima settimana abbiamo l’occasione per andare a prendere altri tre punti».

FASE OFFENSIVA E CATTIVERIA – «Penso che dovremmo creare ancora di più. Non abbiamo creato molto nelle ultime partite. E quando abbiamo occasioni di fare gol dobbiamo tirare molto più velocemente ed essere più concentrati. Anche io oggi ho avuto un’occasione, non sapevo se tirare o passare e l’ho sprecata. Bisogna essere più concentrati in queste situazioni».