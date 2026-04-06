Pagelle Napoli Milan, ko amaro al Maradona: decide Politano nel finale

Pagelle Napoli Milan, i rossoneri cadono sotto il colpo dell’esterno azzurro al 79′: una prova di resistenza che non basta a evitare la sconfitta.

Il posticipo di Pasquetta si trasforma in un lunedì amaro per gli uomini di Massimiliano Allegri. La sfida Napoli Milan si decide negli ultimi dieci minuti di gioco, quando una fiammata di Matteo Politano spezza l’equilibrio di una gara bloccata e tattica. Nonostante una prova di grande sacrificio della difesa, guidata da un super Pavlovic, il club rossonero non riesce a pungere in avanti, pagando a caro prezzo le polveri bagnate del proprio attacco. Una sconfitta che complica la rincorsa al vertice e costringe il Milan a guardarsi le spalle nella corsa Champions.

Pagelle Rossonere

Maignan 6.5: Autore di grandi parate che salvano il risultato in più occasioni. Nonostante un piccolo acciacco fisico nel finale di gara, resta in campo con carattere e si distingue per alcune uscite tempestive e sicure.

Tomori 6: Sufficienza meritata per il centrale inglese, che garantisce corsa e grinta a completare il reparto difensivo. (Loftus-Cheek 6): Entrato con il piglio giusto, portando la fisicità e la sostanza necessaria nel finale di partita.

De Winter 5.5: Prestazione opaca nella serata odierna. Pecca un po’ troppo in fase difensiva, dando l’impressione di poter fare molto di più per arginare gli avversari.

Pavlovic 6.5: Si è contraddistinto soprattutto per un recupero prodigioso nel primo tempo su un Giovane lanciato a rete, dimostrandosi il più solido dietro.

Saelemaekers 5.5: Non ha fatto nulla di particolare, ha corso poco e non è riuscito a incidere palla al piede con i suoi dribbling. (Athekame 6): Entrato molto bene, ha corso tanto e si è reso protagonista di un bel recupero difensivo nel finale.

Fofana 5: Il peggiore di oggi per i rossoneri. Appare fuori ritmo e impreciso, faticando enormemente a gestire il possesso e a fare filtro. (Leao 6): Entrato proprio nel finale di serata, ha avuto troppo poco tempo e poche occasioni per farsi vedere e accendersi.

Modric 6: Qualità costante nel mezzo e tante belle palle giocate. Tuttavia, nessun suo traversone è risultato estremamente pericoloso per la difesa avversaria.

Rabiot 5.5: Una serata sottotono da cui ci si aspettava molto di più in termini di leadership e inserimenti; resta troppo ai margini della manovra.

Bartesaghi 6: Ha spinto sulla fascia con costanza per tutta la serata, portando a casa una prestazione onesta ma senza fare nulla di eccezionale.

Fullkrug 5.5: Ha faticato a dire la sua in fase offensiva senza creare grandi occasioni d’attacco. (Gimenez 5.5): Entrato abbastanza male, poteva fare decisamente di più per dare peso all’attacco nel finale.

Nkunku 5.5: Come il compagno di reparto, non trova mai il guizzo giusto e le poche occasioni create stasera sono arrivate più dai centrocampisti e dai difensori. (Pulisic 6): Entrato nel finale di partita, si limita a gestire con ordine e senza errori i pochi palloni toccati.

LE ULTIMISSIME MILAN LIVE