Parolo: «Scudetto? Il Milan ha tutto dalla sua parte. L’Inter…». Le parole dell’ex calciatore

Marco Parolo ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Milan ha tutto dalla sua parte, deve solo fare la partita che sa fare. E il fatto che può anche pareggiare sarà un vantaggio. Il Sassuolo ha giocatori di qualità che ti possono fare male in ogni partita ma la forza e l’energia che c’è attorno alla squadra è ciò che sta trascinando i rossoneri. L’Inter è compattezza e miglior calcio a livello di sostanza, peccato per lei che abbia sbagliato quel mese dei 7 punti in 7 partite. Dico che il Milan ha l’80% di possibilità di vittoria dello Scudetto, c’è un piccolo dubbio e quindi mi tengo un margine».