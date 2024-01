Bertolucci esalta Pulisic: «Ragazzo serio e affidabile. Di lui si capisce questa cosa»

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, ha elogiato le prestazioni di Christian Pulisic, esterno americano: le parole

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Paolo Bertolucci, tifoso del Milan, ha parlato così di Christian Pulisic:

PULISIC – «Pulisic mi piace, è affidabile, concreto, garanzia di rendimento. Apprezzo la sua serietà, si vede che sa comportarsi e non a caso arriva da campionati esteri. Non fa sceneggiate, non perde tempo. Nel nostro calcio serve più attenzione da questo punto di vista. Ci concentriamo poco sull’aspetto strettamente sportivo. Il rigore di Milan-Atalanta lo abbiamo rivisto decine di volte, dei meriti o dei demeriti delle due squadre si è parlato di meno».

