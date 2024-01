Panchina Milan, spunta una clamorosa ipotesi sul futuro di Pioli! Scenario a sorpresa, cosa succede

Panchina Milan, spunta un’ipotesi a sorpresa per il futuro di Pioli: l’esonero a stagione in corso non è da escludere. La situazione

Come riferito da Repubblica, il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è sempre più in bilico e la gara di questa sera contro la Roma sarà uno snodo fondamentale per i rossoneri.

L’esonero a stagione in corso non è contemplato al momento ma se le cose dovessero precipitare sarebbe Abate a traghettare la squadra fino al termine della stagione con Renna, attuale allenatore dell’U17, che prenderebbe il suo posto in Primavera.