Le dimissioni di Mancini da CT dell’Italia hanno scosso l’ambiente. Questione di giorni per la scelta del sostituto in panchina

Ore frenetiche per il dopo Mancini sulla panchina dell’Italia. L’ormai ex CT si è dimesso a sua detta per motivi personali. Ora per sostituirlo si pensa a due nomi su tutti: Conte e Spalletti.

Come riportato da Sky Sport entrambi sono già stati contattati da Gravina, una decisione dovrebbe essere presa nelle prossime 48 ore.