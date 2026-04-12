Pagelle Milan Udinese, pioggia di insufficienze! Per i quotidiani si salvano solo Maignan e Pulisic

Pagelle Milan Udinese, pioggia di insufficienze secondo i maggiori quotidiani sportivi che salvano solo Maignan e Pulisic dei rossoneri

La pesante sconfitta per 0-3 contro l’Udinese ha lasciato strascichi evidenti in casa Milan, con le pagelle dei principali quotidiani sportivi che certificano una prova ampiamente insufficiente della squadra di Massimiliano Allegri. Una prestazione definita tra le peggiori della stagione, che ha portato a voti molto bassi e giudizi severi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, si salvano appena in due. Il portiere Mike Maignan ottiene un 6 grazie ad alcuni interventi che hanno evitato un passivo ancora più pesante. Stesso voto anche per Christian Pulisic, considerato addirittura il migliore in campo tra i rossoneri: «Per un tempo è l’unico con il piede affilato: il cross impiastricciato da Leao, il tiro fuori di poco. Poi si arrende anche lui».

Tra i peggiori figura Rafael Leao, bocciato con un pesante 4: «L’attenuante del ruolo sbagliato, ma il modo in cui fallisce il possibile 1-1 è emblematico del momento. Confuso e irritante». Stesso voto per Koni De Winter, difensore belga, protagonista in negativo sui gol subiti.

MILAN – DISASTRO CONFERMATO ANCHE DAGLI ALTRI QUOTIDIANI

Il quadro peggiora ulteriormente leggendo le valutazioni del Corriere dello Sport, che non assegna neanche una sufficienza ai rossoneri. Maignan si ferma a 5.5, mentre il peggiore è ancora De Winter (4.5): «Ekkelenkamp lo sovrasta e Atta lo sbeffeggia». Male anche Leao e Strahinja Pavlovic, difensore serbo, entrambi travolti dalle difficoltà difensive.

Su Tuttosport, l’unico a raggiungere la sufficienza è ancora Maignan, premiato con un 6 per una grande parata su Davis. Per il resto, voti molto bassi: Leao e De Winter si fermano a 4.5, mentre diversi compagni come Athekame, Pavlovic, Adrien Rabiot e Fullkrug non vanno oltre il 5.

MILAN – BOCCIATO ANCHE ALLEGRI

Nel mirino della critica finisce inevitabilmente anche Massimiliano Allegri, considerato tra i principali responsabili del crollo. La Gazzetta dello Sport gli assegna 4: «Sbaglia la composizione del tridente, le correzioni arrivano troppo tardi». Valutazione simile sugli altri quotidiani, con voti tra il 4 e il 4.5.

Una vera e propria debacle per il Milan, che dovrà ora reagire rapidamente per non compromettere il finale di stagione e difendere la posizione in zona Champions League.

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