Connect with us

News

Pagelle Milan Fiorentina: la Gazzetta dello Sport esalta Modric e Leao. I voti della sfida di San Siro

News

Calciomercato Milan, resta da risolvere il nodo Mike Maignan: sensazioni ancora negative fronte rinnovo. Negli ultimi giorni...

News

Leao Milan, il portoghese torna decisivo a San Siro: non segnava in questo stadio da... Ultimissime

News

Leao trascina il Milan in vetta con una doppietta da “prima volta”. La chiave è il cambio di ruolo. Allegri prende nota

News

Furlani assente ieri sera a San Siro per Milan Fiorentina: viaggio di lavoro a New York, questo l'obiettivo dell'AD rossonero in vista dell'estate

News

Pagelle Milan Fiorentina: la Gazzetta dello Sport esalta Modric e Leao. I voti della sfida di San Siro

Milan news 24

Published

33 minuti ago

on

By

Modric

Pagelle Milan Fiorentina: la Gazzetta dello Sport indica in Leao e Modric i migliori in campo della sfida vinta contro i Viola

La vittoria in rimonta del Milan sulla Fiorentina (2-1) vale il primo posto in classifica in solitaria. I colleghi de La Gazzetta dello Sport hanno celebrato i protagonisti di San Siro, con voti altissimi per i match-winner e per i senatori.

TOP E FLOP ROSSONERI

Il migliore in campo è stato senza dubbio Rafael Leão (voto 8), decisivo con la sua doppietta. Il commento della Gazzetta è un elogio al suo killer instinct: “Esordio dal 1’ in campionato. Non brilla da centravanti, ma da seconda punta firma una doppietta: a San Siro in A non segnava dal 25 maggio 2024″.

Non fa più notizia l’ennesima prestazione monstre di Luka Modric (voto 7,5): “Un colosso davanti alla difesa: non solo tocchi raffinati per dar ritmo alla manovra, ma anche palloni recuperati e tanta interdizione. Grande leader“.

Promossi a pieni voti i giovani: Davide Bartesaghi (voto 7) per l’ottima gara sulla fascia e Santiago Gimenez (voto 7), che “di astuzia si è conquistato il rigore” che ha ribaltato il risultato.

Pagelle Milan Fiorentina: sufficienze e note negative

Sufficienze per la spina dorsale della squadra: Fofana (voto 6,5), Maignan (voto 6), Tomori (voto 6), Gabbia (voto 6), Ricci (voto 6) e Saelemaekers (voto 6).

Le uniche note negative sono per il reparto difensivo e gli esterni: Pavlovic (voto 5,5) e Athekame (voto 5,5), quest’ultimo giudicato il peggiore in campo secondo La Gazzetta.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.