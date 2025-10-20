Leao Milan, il portoghese torna decisivo a San Siro: non segnava in questo stadio da… Ultimissime notizie sui rossoneri

La vittoria in rimonta del Milan sulla Fiorentina (2-1) è un successo di vitale importanza, ma la vera notizia della serata è la liberazione di Rafael Leao. L’attaccante portoghese non solo ha firmato la doppietta decisiva, ma ha anche messo fine a un digiuno che durava da un tempo inaccettabile per un fuoriclasse del suo calibro: Leao non segnava un gol a San Siro da oltre 500 giorni.

Il tabù, una vera e propria maledizione che aveva fatto storcere il naso a molti critici, è stato spezzato in modo spettacolare. Il primo gol, un super gol con un tiro da fuori area potente e rasoterra, è arrivato come una risposta immediata e rabbiosa al vantaggio viola di Gosens. È stato un lampo di genio che ha risvegliato lo stadio e la squadra. Il secondo, il rigore all’85° per il definitivo 2-1, ha sancito il ritorno definitivo del talento sul palcoscenico che lo aveva visto brillare per l’ultima volta tanto tempo fa.

Questo ritorno al gol è la miglior notizia per Massimiliano Allegri, che in piena emergenza (con l’assenza pesante di Loftus-Cheek) aveva bisogno della spinta dei suoi uomini di maggior talento. La doppietta non è solo un risultato statistico, ma una iniezione di fiducia decisiva per il prosieguo della stagione. Anche il DS Tare può tirare un sospiro di sollievo: il suo leader offensivo è tornato ad essere decisivo nella sua casa, permettendo al Milan di superare l’ex Pioli e di volare in testa alla classifica di Serie A.