Padovan non ha dubbi: «Per me Pioli è in discussione ma per la proprietà no»

Giancarlo Padovan presente negli studi di Sky Sport ha dato la sua opinione sul futuro di Pioli sulla panchina del Milan

«Per me sì, ma non credo sia indiscutibile per la proprietà del Milan. Credo stiano facendo riflessioni importanti. Cardinale ha fatto un’uscita troppo importante ieri, non è contento della Champions, del campionato e nella cultura americana, quando uno non è contento, cambia manager, ma sarebbe un po’ troppo: chi metti al suo posto?»