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Niang incorona Pato: «Era troppo forte, nemmeno Mbappé fa quelle cose»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

40 minuti ago

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Niang, l’ex rossonero parla così di Pato ai microfoni di BeinSports: «Aveva tutto, ma si fermava sempre»

Il talento purissimo di Alexandre Pato continua a far discutere e a generare paragoni illustri tra chi ha avuto la fortuna di vederlo da vicino o di condividerci lo spogliatoio. Intervenuto ai microfoni di BeinSports, l’ex attaccante del Milan, Mbaye Niang, ha rilasciato dichiarazioni pesanti sul valore assoluto del “Papero”, arrivando a scomodare persino il miglior giocatore del panorama mondiale attuale.

Niang e l’elogio a Pato e il paragone con Mbappé

Secondo Niang, il potenziale espresso dal brasiliano nei suoi anni d’oro a San Siro non aveva eguali, nemmeno se confrontato con la stella del Real Madrid: «Era troppo forte, nemmeno Mbappé fa quelle cose. Aveva tutto, destro, sinistro, colpo di testa, ma si fermava sempre». Un’analisi che mescola ammirazione per una classe fuori dal comune e il rammarico per una carriera frenata bruscamente dai continui infortuni muscolari.

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