NBA Europe, Cardinale accelera per la nuova arena: il piano di RedBird tra Varese e il Milan

NBA Europe, Gerry Cardinale sonda l’area di MalpensaFiere per un progetto da 15 mila posti: la sfida all’Inter si sposta sul parquet

Il futuro dello sport professionistico in Lombardia potrebbe presto arricchirsi di un capitolo cestistico senza precedenti, trasformando la storica rivalità calcistica in un duello sotto canestro di portata globale. Secondo quanto riferito da Malpensa24, il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, avrebbe avviato i primi contatti formali per gettare le basi di un progetto ambizioso legato alla NBA Europe. Il manager statunitense avrebbe infatti telefonato personalmente a Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, per ottenere informazioni dettagliate sulla disponibilità dell’area di MalpensaFiere. L’obiettivo sarebbe la costruzione di un’arena avveniristica da 15 mila posti, destinata a ospitare la Pallacanestro Varese all’interno della nuova competizione continentale.

Il progetto dell’arena a MalpensaFiere

L’interesse di Gerry Cardinale per la NBA Europe non è affatto casuale, dato che il proprietario del Milan ha già presentato un’offerta non vincolante alla lega americana per iscrivere una franchigia con base a Milano o, in alternativa, proprio a Varese. La risposta istituzionale non si è fatta attendere: la Camera di Commercio avrebbe mostrato grande apertura, trasferendo la pratica al comune di Busto Arsizio. Anche da Palazzo Gilardoni sarebbero giunti feedback estremamente positivi, segnale che il territorio è pronto ad accogliere un investimento di tale portata, capace di generare un indotto economico e d’immagine straordinario per tutta l’area varesina, portando il basket d’élite a pochi passi dall’aeroporto.

Un nuovo derby tra RedBird e Oaktree

L’operazione legata alla NBA Europe assume contorni ancora più affascinanti se si guarda al panorama societario milanese. Mentre Milan e Inter collaborano faticosamente sul fronte stadio a San Siro, nel basket rischiano di diventare acerrimi rivali. Se RedBird dovesse affiancare Luis Scola nella gestione della Pallacanestro Varese, dall’altra parte Oaktree, fondo proprietario dell’Inter, starebbe valutando l’ingresso nell’Olimpia Milano come socio di minoranza di Giorgio Armani. Si configurerebbe così un vero e proprio derby d’oltreoceano in terra lombarda, un po’ come accade a New York tra Knicks e Nets, alzando vertiginosamente l’asticella della competitività sportiva nella regione.

Prospettive per il 2027

La costruzione di un impianto da 15.000 posti rappresenterebbe una soluzione ideale per diversi attori coinvolti, garantendo alla Pallacanestro Varese una casa di livello mondiale per il debutto della competizione previsto nel 2027. Nonostante l’NBA punti inizialmente sul richiamo globale del capoluogo meneghino, i margini di manovra per convergere su Busto Arsizio appaiono ampi, specialmente considerando la logistica e la disponibilità degli spazi. La sfida è lanciata: dopo il calcio e le strategie di Massimiliano Allegri sul campo, Gerry Cardinale punta a rivoluzionare anche il mondo dei canestri.

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