Connect with us

News

Napoli Milan, è scontro d’alta quota al Maradona: ma i rossoneri possono vantare un record che dura dal 2003. Ecco quale

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

33 minuti ago

on

By

napoli milan

Napoli Milan, al Maradona va in scena la sfida verità tra Conte e Allegri: i rossoneri per difendere un record che dura dal 2003…

Dopo il successo interno contro il Torino, il Milan di Massimiliano Allegri approda a Napoli per un match che profuma di obiettivi pesanti. Con i rossoneri attualmente al secondo posto (63 punti) e il Napoli di Antonio Conte a ridosso al terzo (62 punti), la sfida di stasera rappresenta un vero e proprio spareggio per blindare la zona Champions e continuare a tallonare l’Inter capolista. Allegri può sorridere per le condizioni della rosa: «Solo Matteo Gabbia infatti, con ogni probabilità non sarà della partita», lasciando spazio a un gruppo quasi al completo per affrontare le insidie del Maradona.

I dati statistici dipingono un Milan estremamente solido: «Il Milan ha registrato solo tre sconfitte in questo campionato» e punta a eguagliare i fasti delle stagioni 1995/96 e 2003/04, le uniche in cui è rimasto imbattuto in almeno 28 delle prime 31 gare. Tuttavia, la partita si preannuncia una battaglia di nervi e resistenza. Napoli e Milan sono infatti le «due squadre che hanno recuperato il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A» (rispettivamente 12 e 14), segno di una tempra caratteriale che non ammette distrazioni fino al fischio finale.

Napoli Milan, zona Cesarini e precedenti storici: la sfida si decide nei minuti finali

L’analisi dei momenti chiave del match rivela una tendenza interessante: entrambe le formazioni danno il meglio nell’ultimo quarto d’ora. Se i rossoneri sono i leader del campionato per «punti conquistati grazie a reti realizzate oltre il 75′ (12)», gli azzurri rispondono con un primato di cinismo negli ultimi istanti: «sono quella che ne ha guadagnati di più segnando dopo l’80’ (nove)». Una statistica che suggerisce come il risultato possa restare in bilico fino al recupero.

I precedenti storici al Maradona vedono un leggero vantaggio per i padroni di casa. Su 87 confronti ufficiali a Napoli, il bilancio recita: «33 vittorie partenopee, 25 pareggi e 29 vittorie rossonere». L’ultimo incrocio in terra campana sorride agli azzurri, vincitori per 2-1 nel marzo 2025, ma il Milan ricorda ancora con orgoglio lo 0-4 del 2023. Stasera, con fischio d’inizio alle 20:45, la storia scriverà un nuovo capitolo di questa eterna rivalità.

Napoli Milan

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.
La quota MILAN-TORINO OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.05 su LOTTOMATICA e GOLDBET.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×