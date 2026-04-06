Napoli Milan, è scontro d’alta quota al Maradona: ma i rossoneri possono vantare un record che dura dal 2003. Ecco quale

Napoli Milan, al Maradona va in scena la sfida verità tra Conte e Allegri: i rossoneri per difendere un record che dura dal 2003…

Dopo il successo interno contro il Torino, il Milan di Massimiliano Allegri approda a Napoli per un match che profuma di obiettivi pesanti. Con i rossoneri attualmente al secondo posto (63 punti) e il Napoli di Antonio Conte a ridosso al terzo (62 punti), la sfida di stasera rappresenta un vero e proprio spareggio per blindare la zona Champions e continuare a tallonare l’Inter capolista. Allegri può sorridere per le condizioni della rosa: «Solo Matteo Gabbia infatti, con ogni probabilità non sarà della partita», lasciando spazio a un gruppo quasi al completo per affrontare le insidie del Maradona.

I dati statistici dipingono un Milan estremamente solido: «Il Milan ha registrato solo tre sconfitte in questo campionato» e punta a eguagliare i fasti delle stagioni 1995/96 e 2003/04, le uniche in cui è rimasto imbattuto in almeno 28 delle prime 31 gare. Tuttavia, la partita si preannuncia una battaglia di nervi e resistenza. Napoli e Milan sono infatti le «due squadre che hanno recuperato il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A» (rispettivamente 12 e 14), segno di una tempra caratteriale che non ammette distrazioni fino al fischio finale.

Napoli Milan, zona Cesarini e precedenti storici: la sfida si decide nei minuti finali

L’analisi dei momenti chiave del match rivela una tendenza interessante: entrambe le formazioni danno il meglio nell’ultimo quarto d’ora. Se i rossoneri sono i leader del campionato per «punti conquistati grazie a reti realizzate oltre il 75′ (12)», gli azzurri rispondono con un primato di cinismo negli ultimi istanti: «sono quella che ne ha guadagnati di più segnando dopo l’80’ (nove)». Una statistica che suggerisce come il risultato possa restare in bilico fino al recupero.

I precedenti storici al Maradona vedono un leggero vantaggio per i padroni di casa. Su 87 confronti ufficiali a Napoli, il bilancio recita: «33 vittorie partenopee, 25 pareggi e 29 vittorie rossonere». L’ultimo incrocio in terra campana sorride agli azzurri, vincitori per 2-1 nel marzo 2025, ma il Milan ricorda ancora con orgoglio lo 0-4 del 2023. Stasera, con fischio d’inizio alle 20:45, la storia scriverà un nuovo capitolo di questa eterna rivalità.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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