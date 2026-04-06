Napoli Milan, equilibrio al Maradona: reti bianche al termine del primo tempo

Napoli Milan si chiude sullo 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti: regna il tatticismo nel big match, con Pavlovic protagonista in difesa.

Il primo tempo della sfida d’alta classifica tra Napoli – Milan va in archivio sul risultato di parità. Allo stadio Maradona regna un equilibrio quasi assoluto, figlio di un approccio estremamente tattico da parte di entrambe le formazioni. Nonostante qualche lampo improvviso, nessuno dei ventidue in campo è riuscito a sbloccare il punteggio, lasciando il match in totale bilico per la ripresa.

I rossoneri si sono resi pericolosi in un paio di occasioni, in particolare con Christopher Nkunku, ma la difesa azzurra ha retto l’urto. Nota di merito per Strahinja Pavlovic: il difensore del Milan è salito in cattedra con un intervento provvidenziale in chiusura su Giovane. L’attaccante del Napoli è apparso leggermente sottotono, faticando a trovare varchi tra le maglie della retroguardia ospite.

Al momento, questo pareggio parziale in Napoli – Milan non scuote la classifica nei piani altissimi. Con questo risultato, entrambe le squadre restano distanti dalla capolista: l’Inter comanda saldamente a quota 72 punti, mentre il Milan insegue a 64 e il Napoli chiude il podio a 63. La seconda frazione di gioco sarà decisiva per capire se qualcuno riuscirà a strappare i tre punti e tentare l’ultimo assalto al vertice.