Napoli Milan, Allegri ha deciso formazione da schierare al Maradona: c’è un solo e unico dubbio. Ecco quale…

Napoli Milan, Allegri punta su questi giocatori per sfidare gli azzurri di Conte: c’è un solo dubbio. Ecco quale…

La sfida del Maradona contro il Napoli si avvicina e il Milan ha ripreso la preparazione con il gruppo quasi al completo. Dopo il rientro dei nazionali, la notizia più importante per Massimiliano Allegri è il ritorno in gruppo di Rafael Leão, rimasto fermo prima della sosta per il riacutizzarsi di un problema fisico che lo tormenta da inizio stagione. L’unico assente certo è Matteo Gabbia, che non riuscirà a recuperare per la partita in programma nel lunedì di Pasquetta.

Napoli Milan, i dubbi di formazione e il ballottaggio in attacco

Per il resto, il tecnico avrà tutti a disposizione e «farà affidamento sui suoi uomini migliori per una partita che potrebbe avere un peso specifico importante sulla stagione sia del Milan che del Napoli stesso». L’unico vero dubbio riguarda il reparto offensivo, dove Santiago Giménez e Christopher Nkunku si contenderanno una maglia da titolare per affiancare Christian Pulisic.

La difesa, data l’assenza di Gabbia, vedrà agire il terzetto composto da Tomori, De Winter e Pavlović a protezione di Maignan. A centrocampo spazio alla qualità di Fofana, Modrić e Rabiot, con Saelemaekers e Bartesaghi pronti a spingere sugli esterni. Come riportato dagli ultimi aggiornamenti da Milanello: «L’unico ballottaggio riguarda l’attacco: Santiago Gimenez e Christopher Nkunku si giocheranno una maglia da titolare al fianco di Christian Pulisic davanti. Per il resto non ci sono dubbi: la formazione, considerando l’assenza di Gabbia, è la classica delle ultime settimane».

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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