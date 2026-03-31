Napoli Milan, Lukaku non rientra e la società avverte: «Valutaremo l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari»

Napoli Milan, Lukaku non rientra e la società avverte il belga. Possibile provvedimento disciplinare. La situazione in vista del big match

Un caso clamoroso scuote la tranquillità in casa Napoli. L’attesissima ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo di Castel Volturno è stata bruscamente interrotta dall’assenza di Romelu Lukaku, il centravanti belga che avrebbe dovuto essere tra i protagonisti della ripartenza dopo la pausa.

Un’assenza che ha colto tutti di sorpresa e che ha immediatamente scatenato una reazione severissima da parte della dirigenza partenopea, a meno di una settimana dalla sfida fondamentale contro il Milan, che si giocherà lunedì 6 aprile allo stadio Maradona.

Il comunicato ufficiale del Napoli

Il Napoli ha reagito con fermezza, decidendo di rendere pubblica la situazione attraverso un comunicato ufficiale che non lascia spazio a dubbi. Il club ha fatto sapere che Lukaku non si è presentato all’allenamento, definendo la sua assenza come un atto di insubordinazione e aprendo a conseguenze disciplinari decisamente gravi. Il testo integrale recita:

IL COMUNICATO – «SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato».

La minaccia di metterlo fuori rosa

Le parole del comunicato sono forti e pesano come un macigno sul futuro di Lukaku. Non si parla solo di una semplice sanzione economica, ma si prospetta la possibilità di metterlo fuori rosa. Un provvedimento che escluderebbe il giocatore dalla squadra per tempo indeterminato, una decisione drastica che testimonia la volontà del Napoli di tutelare la serenità e la compattezza del gruppo spogliatoio.

Le possibili conseguenze

L’assenza di Lukaku dagli allenamenti potrebbe essere solo la punta dell’iceberg di una situazione che rischia di degenerare. La dirigenza partenopea ha mostrato una linea di fermezza assoluta, segnalando che qualsiasi mancanza di professionalità o insubordinazione non sarà tollerata. Con la possibilità concreta di finire fuori rosa, il futuro di Lukaku al Napoli è ora appeso a un filo, con la società pronta a prendere provvedimenti che potrebbero compromettere definitivamente il suo percorso nella squadra.

Un momento delicato per Lukaku

Questa situazione arriva in un momento cruciale per Lukaku, il cui rendimento e la sua professionalità sono sempre stati al centro dell’attenzione, sia per il suo impatto in campo che per la sua gestione all’interno dello spogliatoio. Adesso, con la minaccia di essere messo fuori rosa, il giocatore belga si trova a un bivio, con la possibilità di rimanere nel club o dover affrontare un cambiamento di squadra che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera.

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