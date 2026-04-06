Napoli Milan, il motivo dell’assenza di Hojlund: non si tratta di un problema fisico. Ecco chi gioca al suo posto…

Napoli Milan, Hojlund non ce la fa: ecco spiegato il motivo. Intanto al suo posto giocherà lui per gli azzurri di Conte…

Il verdetto definitivo è arrivato: Rasmus Hojlund non sarà della partita nel posticipo delle 20:45 contro il Milan. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante del Napoli è costretto ad alzare bandiera bianca proprio nel momento cruciale della stagione. Non si tratta di un problema muscolare o di un infortunio traumatico, ma di una forte «sindrome influenzale» che ha reso il centravanti indisposto e impossibilitato a scendere in campo. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, l’ex Manchester United non siederà nemmeno in panchina, lasciando un vuoto pesantissimo nel cuore dell’attacco di Antonio Conte.

Questa assenza complica notevolmente i piani degli azzurri, già privi di Romelu Lukaku. Il Napoli, attualmente terzo a quota 62 punti, si trova a dover ridisegnare il proprio assetto offensivo per lo scontro diretto che vale il secondo posto. La defezione di Hojlund priva Conte del suo principale riferimento fisico e atletico, proprio in una serata dove la precisione sotto porta e la capacità di far salire la squadra sarebbero state fondamentali per contrastare la solidità difensiva del Milan di Massimiliano Allegri, che invece arriva al Maradona con la rosa quasi al completo (fuori il solo Gabbia).

Napoli Milan, attacco d’emergenza: Giovane titolare nel tridente di Conte

Con il forfait del danese, le scelte per la guida dell’attacco partenopeo sono ormai obbligate. Sarà con ogni probabilità Giovane ad agire come prima punta dal primo minuto: «dall’inizio al suo posto dovrebbe giocare Giovane e non Alisson Santos». Il giovane attaccante ex Verona avrà l’arduo compito di non far rimpiangere i titolari in una notte che Giuseppe Pastore ha definito favorevole agli azzurri, nonostante le assenze. Alisson Santos partirà invece dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso in caso di necessità.

Il forfait di Hojlund sposta inevitabilmente gli equilibri del match. Il Milan, forte del suo secondo posto a 63 punti e galvanizzato dai recenti successi, cercherà di approfittare della mancanza di peso offensivo dei padroni di casa. La sfida a distanza tra la qualità di Modric e l’estro di De Bruyne rimane il tema centrale, ma senza il terminale danese il Napoli dovrà affidarsi maggiormente agli inserimenti dei centrocampisti come McTominay e Anguissa per impensierire la retroguardia rossonera. Al “Diego Armando Maradona” l’atmosfera resta caldissima, ma la notizia del forfait di Hojlund gela in parte l’entusiasmo del popolo azzurro.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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