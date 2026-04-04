Napoli Milan, pronto il tridente delle meraviglie di Conte: gli azzurri all’assalto dei rossoneri

Napoli Milan, De Bruyne, McTominay e Hojlund guidano l’attacco azzurro per la scalata al secondo posto

Il Napoli scalda i motori per il big match del lunedì sera contro il Milan, con un obiettivo chiaro: il sorpasso in classifica e l’inseguimento all’Inter capolista. Il tecnico Antonio Conte, approfittando del rientro dei nazionali e del recupero di pedine fondamentali, sta disegnando un assetto offensivo di caratura internazionale. La strategia per scardinare la solida difesa rossonera di Massimiliano Allegri ruota attorno a un triangolo d’attacco inedito e di altissima qualità, pronto a infiammare il pubblico del Maradona.

Il punto di riferimento avanzato sarà Rasmus Hojlund, voglioso di riscatto dopo la delusione mondiale con la sua Danimarca. Il classe 2003 è ormai il leader indiscusso del reparto: «Il 23enne danese è ormai il leader dell’attacco azzurro, con 14 gol (10 in campionato, 3 in Champions e 1 nella Supercoppa); giocatore capace di puntare in contropiede la porta avversaria ma anche di aprire gli spazi in attacco per McTominay e De Bruyne». Proprio il recupero di Anguissa a centrocampo permetterà a Conte di avanzare il raggio d’azione dello scozzese, secondo miglior marcatore della squadra con 11 centri stagionali.

Napoli Milan, la classe di De Bruyne per scardinare la difesa rossonera

La vera novità nel motore partenopeo è rappresentata dal ritorno a pieno regime di Kevin De Bruyne. Dopo il lungo stop di quattro mesi per infortunio, il fuoriclasse belga è pronto a riprendersi le chiavi della trequarti, cercando quella rete che gli manca dallo scorso ottobre. Conte sta studiando attentamente i movimenti per aggirare la retroguardia milanista, puntando sia sulle imbucate centrali che sulla spinta laterale di Politano e Spinazzola.

Nonostante le pesanti assenze, con Lukaku ancora ai box in Belgio, l’entusiasmo in casa azzurra è alle stelle. «L’obiettivo della squadra che ha recuperato molti infortuni e vuole un finale di stagione al top. Il talento c’è, anche se gli infortunati restano tanti. Conte e la squadra però vogliono un lunedì sera da trionfo». Una vittoria contro i rossoneri proietterebbe il Napoli al secondo posto, lanciando un messaggio inequivocabile a tutta la Serie A.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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