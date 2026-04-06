Napoli Milan, parla Bucchioni: «La vittoria dell’Inter depotenzia l’importanza di questa partita, ma…»

Napoli Milan, Bucchioni, nel suo consueto editoriale su Tmw, ha parlato così in vista della sfida allo stadio Maradona

Il posticipo delle 20:45 tra Napoli e Milan chiude il programma della 31ª giornata con un sapore diverso rispetto alle attese della vigilia. La roboante vittoria dell’Inter per 5-2 contro la Roma nel turno di ieri ha infatti scavato un solco importante in classifica: i nerazzurri volano a quota 72 punti, lasciando rossoneri (63) e azzurri (62) a rincorrere con distacchi rispettivamente di 9 e 10 lunghezze. Come sottolineato dal giornalista Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, l’incrocio del Maradona si trasforma così in uno scontro diretto cruciale non tanto per il titolo, quanto per la piazza d’onore.

Bucchioni analizza con lucidità il momento: «Con la vittoria dell’Inter l’eccitante sfida di stasera tra Napoli a meno dieci e Milan a meno nove diventa soltanto una sorta di spareggio per il secondo posto». Nonostante manchino ancora sette giornate al termine, il peso dei tre punti conquistati dalla capolista ha inevitabilmente «depotenziato l’importanza» della corsa scudetto per le due inseguitrici. Tuttavia, il fascino della sfida resta intatto, arricchito da un confronto generazionale e tecnico di altissimo profilo: «Resta comunque una partita ricca di contenuti, non fosse altro per la sfida a distanza fra De Bruyne e Modric con sullo sfondo quel secondo posto che è un obiettivo concreto per entrambe le squadre».

Bucchioni, le scelte di Conte e Allegri: i campioni pronti a decidere il match

Per quanto riguarda il campo, le probabili formazioni confermano la presenza dei pezzi pregiati citati da Bucchioni. Il Napoli di Antonio Conte si affida alla fantasia di Kevin De Bruyne e McTominay alle spalle dell’unica punta Hojlund. Dall’altra parte, il Milan di Massimiliano Allegri risponde con la saggezza tattica di Luka Modric a dirigere il traffico in un centrocampo a cinque, pronto a innescare il tandem d’attacco composto da Pulisic (o Fullkrug) e Nkunku.

Con quasi tutte le pedine a disposizione, fatta eccezione per il solo Gabbia tra le fila milaniste, i due tecnici si giocano una fetta importante di futuro. Blindare la qualificazione alla prossima Champions League rimane la priorità assoluta, ma vincere stasera significherebbe anche lanciare un segnale di vitalità in vista del finale di stagione, mantenendo viva quella fiammella di speranza che solo un passo falso dell’Inter potrebbe rialimentare.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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