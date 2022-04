Moratti: «San Siro è tanto bello che io resterei lì». Ecco le parole dell’ex presidente dell’Inter

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato della questione stadio e San Siro ai microfoni di Radio Anch’io. Ecco le sue parole:

«Entrare in questo vespaio non è la cosa più sana che ci sia. I problemi è normale ci siano soprattutto per la gente. Sesto San Giovanni è un’ottima zona, ma credo che San Siro sia tanto bello che io resterei lì. Ha una sua validità e un tifoso quando entra lì sente forza e passione degli anni d’oro delle due squadre».

