Moratti: «Non so se il Milan avrà la forza di riprendersi». Le parole dell’ex presidente dell’Inter

Massimo Moratti ha parlato di vari temi a Radio Anch’io Sport.

SERIE A – «Sarebbe più giusto e interessante far giocare le prime quattro in classifica alle stesso orario e giorno. L’Inter è virtualmente prima. Il campionato ogni domenica mette in pista qualcosa di nuovo per la vittoria dello scudetto, ma stavolta l’Inter sembra aver ritrovato il passo giusto».

MILAN – «C’è da ringraziare Pioli per il lavoro che sta facendo. Ora è nel momento di stanca come l’ha avuto l’Inter nell’ultimo periodo. Bisogna vedere se avrà la forza di riprendersi».

JUVENTUS – «Purtroppo non è fuori dai giochi perché in un modo o nell’altro continua a vincere e bisogna stare attenti fino alla fine».

UOVO SAN SIRO – «Entrare in questo vespaio non è la cosa più sana che ci sia. I problemi è normale ci siano soprattutto per la gente. Sesto San Giovanni è un’ottima zona, ma credo che San Siro sia tanto bello che io resterei lì. Ha una sua validità e un tifoso quando entra lì sente forza e passione degli anni d’oro delle due squadre».