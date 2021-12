Moggi a Report: «La Juve fu indagata per 5 milioni. Inter, Milan e altre no»

Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Rai Tre durante Report. Le parole dell’ex dirigente della Juventus

Luciano Moggi ha rilasciato un’intervista a Report, su Rai 3. Le parole dell’ex dirigente della Juventus, che è tornato sulla questione plusvalenze e su calciopoli.

PLUSVALENZE – «Se fai una plusvalenza rimandi solo il debito che ti ritrovi negli anni dopo. Noi fummo indagati per una plusvalenza di 5 milioni, la Juve che venne sollecitata dalla Lega calcio per aiutare la Fiorentina che stava fallendo e venne comprato Moretti. C’erano squadre che facevano 200 e oltre milioni e voi le conoscete tutte, come Inter, Milan, Roma. Le procure di quei posti lì hanno archiviato la cosa in pochissimi mesi. La nostra sentenza è durata due anni con 5 milioni fin quando non venne fatta querela contro ignoti dalla Juventus. Gli ignoti eravamo io, Bettega e Giraudo. Il club fece patteggiamento verso gli infedeli e la sentenza finì con il fatto che non sussiste».

CALCIOPOLI – «C’era un sistema Moggi, si diceva, che consisteva nel condizionare il campionato. Ma come facevo a condizionarlo se avevo tutti contro? Poi il giudice del tribunale di Napoli dice che il progetto doveva essere fatto al calcio in generale».