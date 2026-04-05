Modric è il cervello del Milan di Allegri: i numeri attestato il cambiamento dei rossoneri con il campione croato

Modric ha cambiato il Milan? La risposta la danno i numeri del campione croato con la maglia rossonera: il dato

La stagione di Luka Modric sin qui è stata ottima sotto tutti i punti di vista. Il suo impatto è stato totale: dall’aspetto mentale e carismatico, elementi fondamentali da portare in uno spogliatoio come quello rossonero, vittima di molti cambi nelle ultime stagioni, a quello strettamente tecnico. Il maestro croato si è confermato un protagonista assoluto e i dati dimostrano che la sua centralità nel progetto di Massimiliano Allegri non accenna a diminuire, anzi, è destinata a restare un punto fermo anche per il futuro.

Modric, i numeri da record del “Maestro” in Serie A

Nonostante l’età, Luka ha già ampiamente superato il minutaggio dell’ultima Liga: «con il Real 24-25 giocò per 1820 minuti in campionato, in questa Serie A è andato oltre i duemila, esattamente 2096». Secondo le statistiche della Lega, Modric è il secondo giocatore in A per passaggi riusciti: ben 634, un dato impressionante se si considera che davanti a lui c’è solo lo juventino Locatelli, che vanta oltre ottocento passaggi pur essendo più giovane di dodici anni.

In questa stagione, il croato ha totalizzato finora 32 presenze totali, impreziosite da due gol e tre assist. Come sottolineato dagli addetti ai lavori: «Uno score sicuramente di grande importanza per la qualità e quantità delle prestazioni messe in luce da Luka finora». La sua capacità di dettare i tempi di gioco e la sua resistenza atletica lo rendono l’anima del centrocampo del Milan, capace di guidare i compagni con una leadership silenziosa ma tremendamente efficace in ogni fase del match.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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