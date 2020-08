MN24 – Brescianini raggiungerà l’Entella in ritiro lunedì

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milan News 24, Marco Brescianini raggiungerà il ritiro dell’Entella lunedì

Ufficiale, Marco Brescianini si trasferisce in prestito alla Virtus Entella. Nella giornata di oggi la redazione di Milan News 24 si è messa in contatto con il direttore sportivo dell’Entella che, in esclusiva, ci ha comunicato la data nella quale l’ex Primavera del Milan raggiungerà il suo nuovo club in ritiro a Ronzone in provincia di Trento.

«Seguivamo Brescianini da diversi mesi – racconta il Direttore Sportivo Biancoceleste Matteo Superbi – Penso che Marco sia uno dei prospetti più interessanti a livello nazionale nel suo ruolo. Non è stato facile prenderlo perché la concorrenza era serrata con tantissimi club di B interessati al giocatore».