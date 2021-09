Milinkovic Savic non si trattiene: «Inca**ato per il risultato di ieri» – FOTO

Sergej Milinkovic Savic si è sfogato sui propri canali social per il risultato nel match di San Siro contro il Milan. Le sue parole

Un 2-0 che non lascia spazio a giustificazioni quello rimediato dalla Lazio sul campo del Milan. I rossoneri sono stati superiori, mettendoci un’intensità che ha mandato in confusione i calciatori biancocelesti. Uno in particolare, Sergej Milinkovic, annullato dalla marcatura ‘a ombra’ di Franck Kessie.

Il serbo, 250 presenze per lui ieri in maglia Lazio, si è lasciato andare a uno sfogo tramite il suo profilo Instagram: «Ieri erano 250 partite con LAZIO. Non stavo scrivendo niente perché sono incazzato per risultato di ieri. Ma poi mi sono ricordato di cosa significa per me quella Aquila sul petto e questa maglia. Allora: duro lavoro e GRAZIE a voi per sostenerci SEMPRE! Avanti insieme, vostro Sergente»