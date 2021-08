Milan, un grande ritorno a Milanello: ecco di chi si tratta – FOTO

Milan, un grande ritorno a Milanello: dopo la meritatissima vacanza post Europeo, Simon Kjaer è tornato ad allenarsi in gruppo

Come testimoniato dall’account ufficiale rossonero sulla piattaforma Twitter, Simon Kjaer ha fatto il suo ritorno a Milanello dopo la manifestazione europea che l’ha visto grande protagonista per le grandi gesta sul campo in ambito tecnico e, soprattutto, medico, grazie al pronto intervento che ha contribuito in maniera fondamentale al ritorno alla vita di Eriksen.

Ecco, nel dettaglio, il post col quale, il club rossonero, ha celebrato il ritorno di un papabile capitano della formazione di Pioli.