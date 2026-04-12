Milan Udinese, i bianconeri firmano un record storico a San Siro: è la prima volta che succede questa cosa!

Milan Udinese, i bianconeri firmano un record a San Siro! Nel primo tempo per la prima volta nella loro storia hanno fatto questa cosa

Giornata da dimenticare per il Milan di Massimiliano Allegri, sconfitto nettamente a San Siro dall’Udinese in una partita che ha lasciato pochi margini di interpretazione. I friulani si sono imposti con autorità, firmando un successo pesante e costruito già nei primi 45 minuti.

Il dato più significativo riguarda proprio il primo tempo: non era mai successo, infatti, che l’Udinese chiudesse la prima frazione a San Siro avanti di due reti contro il Milan. Un segnale chiaro delle difficoltà incontrate dai rossoneri, troppo imprecisi nelle due fasi nel corso del match di ieri.

La gara si è messa in salita con l’autogol di Bartesaghi, che ha sbloccato il risultato a favore degli ospiti. Poco dopo è arrivato anche il raddoppio firmato da Ekkelenkamp, bravo a sfruttare le disattenzioni della difesa milanista e a portare l’Udinese sullo 0-2 prima dell’intervallo.

Anche nella ripresa il copione non è cambiato. Il Milan ha provato a reagire, ma senza riuscire a creare occasioni realmente pericolose. Al contrario, è stata ancora l’Udinese a colpire, trovando il gol del definitivo 0-3 con Atta, che ha chiuso i conti e certificato una prestazione opaca della squadra rossonera.

Per Allegri si tratta di una battuta d’arresto pesante, sia per il risultato sia per le modalità con cui è maturata. Il Milan, chiamato a difendere la propria posizione in zona Champions League, dovrà ora reagire immediatamente per evitare che questa sconfitta lasci strascichi anche nelle prossime gare.

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