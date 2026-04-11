Milan Udinese, primo tempo disastroso e San Siro reagisce male: fischi assordati verso la squadra rossonera

Milan Udinese, da San Siro arrivano fischi assordati per la squadra rossonera dopo un disastroso primo tempo

Si chiude un primo tempo da incubo per il Milan tra le mura amiche, con «l’Udinese avanti addirittura di due grazie alle reti di Atta prima e Ekkelenkamp poi». Nonostante un avvio che sembrava promettente, la squadra di Massimiliano Allegri è crollata sotto i colpi di un’avversaria cinica e spietata. La manovra rossonera, dopo i primi minuti, si è fatta lenta e prevedibile: nonostante un avvio apparentemente convincente, il Milan si è lasciato trasportare dai ritmi dei friulani, che quando hanno potuto hanno sempre fatto male.

Al duplice fischio dell’arbitro, la reazione di San Siro è stata inequivocabile con inevitabili al termine dei 45 minuti i fischi (assordanti) di San Siro. Il clima si è fatto particolarmente teso nei confronti di Rafael Leao, che è stato beccato dopo una gestione poco accurata di un possibile contropiede che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. La frustrazione dei sostenitori è palpabile, figlia di un rendimento che rischia di compromettere seriamente il cammino in campionato.

L’urlo della Curva Sud: «Noi vogliamo 11 leoni»

In questo scenario di contestazione generale, l’unica nota di sostegno è arrivata dal cuore del tifo organizzato, che si è però distinta rispetto al resto dello stadio, incitando la squadra con un “Noi vogliamo 11 leoni”. Per i secondi quarantacinque minuti, Allegri dovrà cercare soluzioni immediate per scuotere il gruppo. È evidente a tutti che nella ripresa servirà una reazione di testa, orgoglio ma soprattutto voglia, per evitare che le cose possano andare peggio, sia in campo che in classifica.