Milan Udinese, Allegri punta sul tabù Pulisic: caccia al primo gol dell’anno

Milan Udinese, il tecnico rossonero conferma lo statunitense nonostante un digiuno realizzativo che dura da inizio 2026

Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Milan e Udinese. Il tecnico Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, decidendo di dare ancora fiducia a Christian Pulisic. Lo statunitense, nonostante una stagione di grande sacrificio, sta attraversando il momento realizzativo più complicato della sua avventura in rossonero. Le statistiche aggiornate al 2026 non lasciano spazio a interpretazioni: «Massimiliano Allegri si affiderà ancora a Christian Pulisic, sempre a secco quest’anno. Nel 2026, inoltre, lo statunitense ha tentato 12 tiri nello specchio senza successo, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore tra chi non ha segnato in questo anno solare nella competizione».

Milan Udinese, l’astinenza di Capitan America e le scelte di Allegri

Il dato sui tiri nello specchio evidenzia quanto Pulisic sia presente nel vivo dell’azione, ma allo stesso tempo quanto gli manchi la freddezza necessaria negli ultimi metri. Il tecnico livornese, tuttavia, punta sulla capacità dell’ex Chelsea di creare superiorità numerica e di legare i reparti, sperando che il match casalingo contro i friulani possa finalmente sbloccarlo. In un momento cruciale della stagione, ritrovare i gol di uno dei suoi uomini più rappresentativi è fondamentale per la rincorsa del Milan ai vertici della classifica, specialmente dopo i recenti passi falsi.