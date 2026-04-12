Milan Udinese, il durissimo sfogo di Pellegatti: «Possiamo affidarci solo ad Allegri e Tare. Sul 4-3-3 dico questo…»

Milan Udinese, Pellegatti parla così sul suo canale Youtube dopo la sconfitta dei rossoneri a San Siro: ecco le sue parole

Il pesante 0-3 subito a San Siro contro l’Udinese ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico intorno al Milan. Tra le voci più autorevoli che si sono levate a caldo c’è quella di Carlo Pellegatti, che tramite il proprio profilo Instagram ha espresso un parere in netta controtendenza, difendendo a spada tratta l’operato di Massimiliano Allegri e la scelta tattica del 3-5-2, finita sul banco degli imputati.

«Forse avranno capito quelli che si intendono di calcio e dicevano: “Basta con il 3-5-2 di Allegri, partite piatte e poco divertenti, poco spettacolari: vogliamo lo spettacolo, noi siamo il Milan”. Sì, noi siamo il Milan ma la caratura media della squadra non è da grande Milan e Massimiliano Allegri l’aveva ben capito quando più volte ci ha detto di conoscere i limiti della squadra. Conoscendoli è andato avanti sempre con il suo 3-5-2 e nonostante non abbia praticamente mai avuto attaccanti, o per qualità intrinseche o per condizione fisica, era riuscito ad arrivare al secondo posto e a sei punti dall’Inter»

Milan Udinese, l’analisi sui limiti strutturali e il vuoto societario

Pellegatti ha poi rincarato la dose, sottolineando come la crisi attuale derivi da carenze profonde della rosa e da una solitudine gestionale che vede l’allenatore e il direttore sportivo come unici baluardi. Il giornalista ha invitato i tifosi a non cedere al coro delle critiche feroci che caratterizzeranno i prossimi giorni, ribadendo la centralità del tecnico livornese nel progetto rossonero.

«Oggi si sono evidenziati i limiti strutturali di questa squadra. Ma a questa squadra io sto vicino: d’altra parte i canali offrono uno spettro meraviglioso di critici e opinionisti, sarà la loro settimana contro Allegri e contro il Milan. Quelli che seguono me devono pensare e capire che possiamo affidarci solo a Massimiliano Allegri perché nel Milan c’è solo Massimiliano Allegri con Tare: per il resto, nelle situazioni di difficoltà, non c’è nessuno. O Allegri o solo Allegri. Se Allegri e i suoi giocatori e Tare riusciranno a tirarci fuori da questa situazione, bene. Se non ci riusciranno saranno settimane pesanti e difficili. Ci affidiamo da Allegri e speriamo che non si faccia più tentare da avventure»