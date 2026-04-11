Milan Udinese, San Siro omaggia le medaglie vinte da Federico Pellizzari e Chiara Mazzel alle Paralimpiadi

L’atmosfera di San Siro, a pochi istanti dalla 32^ giornata di Serie A Enilive, è stata arricchita da un momento di grande orgoglio nazionale. Sotto la Curva Sud, sono stati infatti omaggiati e celebrati gli atleti paralimpici che si sono distinti alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il pubblico ha tributato un lungo applauso a chi ha portato in alto il tricolore, trasformando il Meazza in un teatro di valori che vanno oltre il calcio, sottolineando l’importanza dell’inclusione e della determinazione.

La cerimonia ha visto sfilare a bordocampo i protagonisti di un’edizione dei Giochi che rimarrà nella storia. Per il club rossonero, ospitare queste eccellenze è stato un modo per onorare il successo di una manifestazione che ha visto l’Italia protagonista assoluta grazie a prestazioni leggendarie. Ecco, di seguito, le parole di Federico Pellizzari e Chiara Mazzel.

LE PAROLE DI FEDERICO PELLIZZARI: «È la prima volta a San Siro, uno stadio bellissimo: entrare in campo e vedere tutto il pubblico da sotto è bellissimo. Paralimpiadi? Vincere in casa è un’emozione doppia, davanti al tifo italiano e alle persone che amiamo: una fortuna che in pochi possono avere quella delle Paralimpiadi in casa. Una sensazione che mi porterò dietro per sempre».

LE PAROLE DI CHIARA MAZZEL: «Bellissimo avere la Paralimpiade qui in casa, un motivo in più per metterci tutti noi stessi e dare il massimo: avere la famiglia al parterre è stato molto emozionante. Per me è la prima volta qui a San Siro ed è veramente molto emozionante: magari avessimo noi tutto questo tifo alle nostre gare».