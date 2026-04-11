Milan Udinese, San Siro conferma la propria presenza: ecco il dato sugli spettatori per il match rossonero

Milan Udinese, ecco il dato sugli spettatori di San Siro per la sfida di campionato contro la squadra di Runjaic

Lo stadio San Siro si conferma ancora una volta il cuore pulsante del tifo rossonero. In occasione della trentaduesima giornata di Serie A Enilive, il pubblico di fede milanista ha risposto con un entusiasmo travolgente per la sfida interna contro l’Udinese. Dopo la cocente delusione della sconfitta esterna subita sul campo del Napoli, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha potuto contare sull’abbraccio caloroso del proprio popolo, accorso in massa per sostenere i colori rossoneri in questo delicatissimo finale di stagione.

L’impianto milanese ha offerto un colpo d’occhio straordinario sin dai primi minuti del pre-partita, confermando il trend di sold-out che ha caratterizzato gran parte del campionato 2025/2026. I sostenitori del Diavolo hanno voluto far sentire la propria vicinanza ai giocatori, trasformando gli spalti in una vera e propria bolgia. I dati ufficiali confermano che la passione del pubblico non ha subito flessioni, nonostante l’amarezza dell’ultimo turno: «È arrivato il dato degli spettatori presenti quest’oggi allo stadio San Siro di Milano per Milan-Udinese, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A Enilive: sono 74.675 i biglietti venduti».

Milan Udinese, un muro rossonero per la rincorsa in classifica

Il dato degli spettatori riflette l’importanza del match per il futuro europeo e nazionale del club. Con oltre settantaquattromila presenze, il Meazza si è confermato uno degli stadi più caldi d’Europa, offrendo una cornice degna delle grandi occasioni. Ogni singolo seggiolino occupato rappresenta un segnale di fiducia verso il progetto tecnico e la ferma volontà di concludere il torneo nel miglior modo possibile, dimenticando i passi falsi recenti.

In un pomeriggio di grande intensità, il Milan ha trovato nei suoi sostenitori il dodicesimo uomo in campo, elemento necessario per provare a superare l’ostacolo rappresentato dai bianconeri di Runjaic. La risposta di pubblico è un messaggio chiaro a tutta la Serie A: il popolo milanista è pronto a lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.