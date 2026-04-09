Milan Udinese, Allegri verso la svolta: il tridente per ripartire a San Siro

Milan Udinese, il tecnico rossonero studia il cambio modulo per la sfida di sabato: tutti gli attaccanti sono a disposizione

La marcia di avvicinamento alla sfida di sabato contro i friulani entra nel vivo a Milanello. Dopo il ko di Napoli, l’ambiente rossonero cerca riscatto e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri starebbe seriamente meditando un cambio di rotta drastico per il match contro l’Udinese. La tentazione del tecnico livornese è quella di abbandonare la prudenza per lanciare il tridente fin dal fischio d’inizio, sfruttando finalmente il pieno recupero di tutti i componenti del reparto offensivo per scardinare la difesa avversaria davanti al pubblico di San Siro.

Tutti i big a disposizione per il match

Per la prima volta in stagione, l’allenatore ha l’imbarazzo della scelta. Con il rientro a pieno regime dei vari elementi, la rosa offre soluzioni di altissimo livello che potrebbero coesistere in un sistema più spregiudicato. Il ventaglio di opzioni comprende la qualità di Christian Pulisic, la velocità di Rafael Leao e l’estro di Christopher Nkunku, senza dimenticare il peso specifico di Santiago Gimenez e la fisicità di Niclas Füllkrug. Questa abbondanza permette ad Allegri di variare l’assetto a seconda delle necessità tattiche, ma l’idea di un attacco a tre punte sembra la più accreditata per ritrovare i tre punti.

Prove tattiche a Milanello verso sabato

Durante le sessioni di allenamento odierne, lo staff tecnico si concentrerà sugli equilibri necessari per sostenere un modulo così offensivo nella gara Milan Udinese. L’obiettivo è non perdere compattezza tra i reparti, garantendo al contempo maggiore rifornimento alle punte, apparse troppo isolate nelle ultime uscite stagionali. Il passaggio al 4-3-3 o a un 4-2-3-1 ancora più spinto rappresenterebbe un segnale forte alla squadra e al campionato: il club vuole riprendersi il secondo posto e per farlo ha bisogno che il suo potenziale di fuoco torni a fare paura. Sabato alle 18:00 il campo darà il verdetto definitivo sulla nuova veste tattica dei rossoneri.