Milan Udinese, Allegri rivoluziona tutto: l’idea del tridente inedito per San Siro

Milan Udinese, a San Siro possibile svolta tattica col 4-3-3: Leao pronto al ruolo di centravanti con Athekame e Ricci dal primo minuto

Dopo la bruciante sconfitta esterna subita contro il Napoli, il Milan si ritrova nella condizione di dover invertire immediatamente la rotta. L’obiettivo dichiarato per la sfida di sabato pomeriggio a San Siro è battere l’Udinese, un risultato fondamentale per blindare il piazzamento in Champions League e scacciare i fantasmi di una crisi realizzativa che ha colpito duramente il reparto avanzato nelle ultime uscite. Durante le sessioni di allenamento a Milanello, l’aria che si respira è quella di un cambiamento profondo: Massimiliano Allegri sembra intenzionato a rimescolare le carte, abbandonando le certezze passate per un assetto decisamente più aggressivo.

Il recupero di Gabbia e le scelte in difesa

Una delle notizie più confortanti per lo staff tecnico riguarda il reparto arretrato. Matteo Gabbia, dopo il problema fisico che lo aveva costretto ai box, è tornato a lavorare regolarmente con il resto del gruppo. Il centrale sarà regolarmente convocato per la gara contro i friulani, anche se le gerarchie interne potrebbero riservare delle sorprese. Nelle prove tattiche svolte in settimana, De Winter è apparso leggermente favorito per una maglia da titolare accanto a Pavlovic, formando una coppia fisica e giovane. Sulle fasce, la stanchezza accumulata da Saelemaekers potrebbe spalancare le porte ad Athekame sulla destra, mentre a sinistra Bartesaghi insidia seriamente Estupinan per il ruolo di partente.

Un centrocampo d’autore e la rivoluzione in attacco

Le novità più rilevanti si concentrano però dalla mediana in su. Il tecnico livornese ha provato con insistenza il passaggio al 4-3-3, inserendo Samuele Ricci nel terzetto di centrocampo insieme ai veterani Modric e Rabiot. Questo inserimento garantirebbe maggiore dinamismo e geometrie, permettendo al contempo di supportare un tridente offensivo del tutto particolare. La grande scommessa di Allegri per scardinare la difesa dell’Udinese potrebbe infatti essere lo spostamento di Rafael Leao nel ruolo di prima punta. In questo schieramento inedito, Pulisic agirebbe sulla corsia mancina con Saelemaekers (o Nkunku) largo a destra, creando un fronte d’attacco mobile e imprevedibile, volto a non dare punti di riferimento ai difensori avversari.