Rientro Gabbia, Allegri ritrova il suo centrale: a Milanello si prepara il riscatto

Rientro Gabbia: la notizia più importante della ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di Napoli. Il difensore punta alla titolarità contro l’Udinese

Non c’è stato tempo per leccarsi le ferite al centro sportivo di Milanello ieri, nel day after della sconfitta brutta e dura da digerire contro il Napoli al Maradona. I rossoneri, tornati nella notte tra lunedì e martedì a Milano, si sono subito messi al lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri e del suo staff per preparare la sfida contro l’Udinese che si giocherà a San Siro alle ore 18 il prossimo sabato. Quella contro i friulani rappresenta un’occasione per ripartire che la formazione milanista dovrà sfruttare senza appelli e con estrema decisione per non perdere ulteriore contatto con le zone altissime della classifica. La squadra ieri ha svolto una seduta di scarico, come accade sempre nelle giornate successive a una partita, cercando di smaltire le scorie fisiche e mentali della trasferta campana.

Matteo Gabbia torna a disposizione di Allegri

La nota lieta della giornata è il rientro di Gabbia in gruppo, annunciato ufficialmente dallo stesso club tramite alcune foto pubblicate sui profili social che lo ritraggono nuovamente al lavoro con i compagni. Il centrale rossonero si era fermato per un problema fisico durante il riscaldamento della sfida contro il Parma e l’ultima sua presenza ufficiale risale ormai al pareggio per 1-1 contro il Como. Il suo recupero è fondamentale per le rotazioni difensive di Allegri, specialmente in un momento in cui la solidità del reparto arretrato è finita sotto la lente d’ingrandimento della critica dopo i gol subiti nelle ultime uscite stagionali.

La gestione dell’attacco verso l’Udinese

Oggi la squadra inizierà il vero e proprio lavoro tattico in vista della prossima partita di campionato. È prevista una sessione pomeridiana dove Massimiliano Allegri dovrà concentrarsi non solo sulla fase difensiva, ma soprattutto su come sbloccare i suoi cinque attaccanti, apparsi a digiuno di gol da troppo tempo e poco brillanti nella trasferta di Napoli. Il tecnico livornese dovrà studiare nuove soluzioni per servire meglio le punte e ritrovare quel cinismo sotto porta che era stato il marchio di fabbrica del Milan nella prima parte della stagione. La presenza di un elemento affidabile come Gabbia permetterà inoltre di alzare il livello di attenzione durante le esercitazioni difensive a Milanello.